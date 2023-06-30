На Украине задержан депутат Рады от партии Порошенко

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На Украине задержан действующий депутат Верховной рады, обещавший за 50 тысяч долларов помочь иностранцу избежать экстрадиции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований задокументировала преступные действия одного из действующих народных депутатов Украины, требовавшего деньги с гражданина одной из европейских стран. За 50 тыс. долл. США нардеп обещал иностранцу свое содействие для избежания экстрадиции.

Для этого парламентарий «гарантировал» использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца», – говорится в сообщении.

Опубликовано видео, на котором задокументирован процесс разговора и передачи денег.

«Сотрудники СБУ задокументировали факт получения нардепом 20 тыс. долл. США – первой части денежного вознаграждения, и уличили его в получении второго «транша» в размере 30 тыс. долл. США», – рассказали в СБУ.

Депутату намерены объявить о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Офис генпрокурора Украины подтвердил эту информацию, уточнив, что деньги вымогались с гражданина Германии

По данным РБК-Украина, задержан депутат Сергей Алексеев от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Алексееву, который занимает в парламенте должность председателя подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, теперь грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.