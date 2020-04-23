На Украине задержана банда настоящих рабовладельцев
В граничащей с российским Крымом украинской Херсонской области задержана банда настоящих рабовладельцев. Им угрожает тюремное заключение на срок от 5 до 12 лет.
Как сообщает местное управление Нацполиции, трое злоумышленников в возрасте от 32 до 51 лет на протяжении долгого времени удерживали около 20 человек – как правило, бомжей, принуждая их к бесплатному труду на складах, сдавая рабсилу клиентам «в аренду».
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В отношении удерживаемых осуществлялось моральное и физическое давление, иногда их лишали пищи.
Интересно, что полиция сообщает об освобождении из рабства только пяти граждан, среди которых оказалась одна женщина. Они помещены в реабилитационный центр для бездомных.
Судьба остальных 15 рабов, упомянутых выше в полицейском релизе, не уточняется.
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