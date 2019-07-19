19.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Украина
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На Украине задумали отжать два молдавских санатория

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила о возможной незаконной приватизации двух санаториев, принадлежащих молдавским собственникам и расположенным на Украине.

Об этом она заявила на заседании молдавского правительства.

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«Есть информация о том, что организованная преступная группа пытается незаконно приватизировать санаторий в Трускавце в Украине, а также планируется приватизация санатория «Золотая осень» в Сергеевке», — сказала Санду.

Оба санатория принадлежат Национальной конфедерации профсоюзов Молдавии.

Санду отметила, что в ситуации, «когда прокуратура спит», члены Конфедерации должны собраться на заседание и предпринять все меры, чтобы приватизация не состоялась.

Месяц назад издание Mybusiness.md объявило о том, что санаторий «Молдова» в Трускавце выставлен на продажу. Санаторий «Золотая нива» расположен в Одесской области. Цены на проживание и лечение — от $24 до $36 за ночь.

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