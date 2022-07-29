На Украине задумались: Россия может поставить под ружье до 10 миллионов человек
При необходимости Россия может без проблем мобилизовать от пяти до десяти миллионов человек, чтобы проводить боевые действия.
Об этом в эфире телеканала 24 заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Кривоноса, Россия может усилить группировку войск на тех направлениях, где Украина планирует контрнаступление.
«Что касается контрнаступления, еще не все условия к началу контрнаступления выполнены. Мы готовы, мы ждем, но и враг также – не нужно думать, что враг уже остановился, выдохся. Враг может на этом направлении, непосредственно, где мы планируем контрнаступление, сделать перегруппировку, может перебросить часть сил и средств, чтобы противостоять нам на этих участках нашего контрнаступления», – сказал генерал
«Население Российской Федерации – 142 миллиона. Поэтому они абсолютно спокойно могут до пяти миллионов выставлять за счет скрытой или открытой мобилизации. От пяти до десяти миллионов могут призывать, если у них будет необходимость
Вопрос, каким образом они будут это подавать для собственного населения, но людей, которые четко обработаны российской пропагандой на территории Российской Федерации более, чем достаточно», – заявил Кривонос.
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