На Украине задумались: Россия может поставить под ружье до 10 миллионов человек

29.07.2022  12:23 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

При необходимости Россия может без проблем мобилизовать от пяти до десяти миллионов человек, чтобы проводить боевые действия.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель  командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При необходимости Россия может без проблем мобилизовать от пяти до десяти миллионов человек, чтобы...

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По мнению Кривоноса, Россия может усилить группировку войск на тех направлениях, где Украина планирует контрнаступление.

«Что касается контрнаступления, еще не все условия к началу контрнаступления выполнены. Мы готовы, мы ждем, но и враг также – не нужно думать, что враг уже остановился, выдохся. Враг может на этом направлении, непосредственно, где мы планируем контрнаступление, сделать перегруппировку, может перебросить часть сил и средств, чтобы противостоять нам на этих участках нашего контрнаступления», – сказал генерал

«Население Российской Федерации – 142 миллиона. Поэтому они абсолютно спокойно могут до пяти миллионов выставлять за счет скрытой или открытой мобилизации. От пяти до десяти миллионов могут призывать, если у них будет необходимость

Вопрос, каким образом они будут это подавать для собственного населения, но людей, которые четко обработаны российской пропагандой на территории Российской Федерации более, чем достаточно», – заявил Кривонос.

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