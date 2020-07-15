На Украине зафиксирован небывалый кризис доверия к государственным институтам

15.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

По сравнению с концом 2019 года, доверие к силовым структурам Украины заметно упало, что также касается антикоррупционных органов, Верховной рады и украинского правительства.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель директора социологической службы «Центра Разумкова» Михаил Мищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу отметить, что заметно уменьшилось доверие к силовым структурам и антикоррупционным органам, точнее, стало больше тех, кто им не доверяет, сравнивая с концом 2019 года, когда мы приводили аналогичный опрос.

Национальной гвардии Украины на конец 2019 доверяли 61% теперь не доверяют 49%. Меньше стали доверять правительству Украины: если в конце прошлого года недоверие высказывали 51%, то сейчас 72%. Верховной раде в конце 2019 года не доверяли 54%, то теперь 75%.

Что касается антикоррупционных органов, также выросла часть тех, кто им не доверяют. К примеру, 75% высказывают недоверие антикоррупционной прокуратуре, антикоррупционному суду не доверяют 70%.

По поводу национальной полиции, им не доверяют 58% – это даже больше чем при правлении Петра Порошенко, тогда 48% населения не доверяло полиции. То же самое случилось и в отношении патрульной полиции, сейчас им не доверяют 54%, а в конце 2019 не доверяли 44%», – рассказал Мищенко.

В свою очередь, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Валерий Пекар подчеркнул, что отмечается недоверие непосредственно к окружению президента Украины Владимира Зеленского.

«73 процента опрошенных не доверяют окружению Зеленского и не считают их честными и порядочными людьми, а считают нечестными и непорядочными. Имея такое окружение, не приходится рассчитывать на то, что доверие к политическому лидеру сохранится надолго», – резюмировал Пекар.