На Украине заговорили о минировании Керченского пролива и Азовского моря

28.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Украина может и должна минировать Керченский пролив и Азовское море, чтобы компенсировать слабость своих ВМС.

Об этом в эфире Радио НВ заявил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «Полит-навинатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все способы хороши, когда ты компенсируешь какие-то недостатки. Например, есть нехватка корабельного состава. Она может быть компенсирована использованием на десантно-доступных участках минных, инженерных заграждений, движимых и недвижимых. Это принятая практика. Я понимаю, что это не нравится России, они видят в этом реальную угрозу, но мы защищаем свой суверенитет и территорию», – сказал Гайдук.

Он предлагает ввести на Азове особый режим судоходства.

«Это не хаотичный процесс. Есть определенная процедура постановки минных заграждений. Закрываются определенные районы. Делается оповещение. Определяется режим плавания военного времени. Это определенная процедура, а не покидал в Азовском море мин и сплю спокойно. Мины угроза не только для россиян, но и для своих», – сказал Гайдук.