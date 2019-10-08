На Украине заговорили о пересмотре соглашения о свободной торговле с ЕС

08.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина планирует обновить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом уже этой осенью, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил торговый представитель Украины, заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

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«Нам очень интересно понять позицию Европейского Союза, насколько они настроены на эту работу, и насколько они готовы ее ускорить. То, что мы видим сегодня — это очень конструктивное отношение к тому, что мы будем активно говорить о модальности, условиях, о календаре обновления соглашения уже этой осенью», — сказал он.

При этом заместитель министра добавил, что Киев хочет ускорить евроинтеграцию путем заключения так называемого «промышленного безвиза».

«Если мы это сделаем, это означает, что национальное украинское законодательство способствует тому, что детали автомобилей, изготовленные в Украине, соответствуют всем нормам, они входят в пазы нормально в автомобили, которые собираются в Европейском Союзе, то же касается вагонов, то же самое касается игрушек, другой промышленной продукции, любой», — пояснил Качка.

Отметим, соглашение о зоне свобьодной торговли с ЕС неоднократно подвергалось критике представителями украинского политикума и бизнеса как невыгодное для Украины. В ходе своей предвыборной кампании нынешний президент Владимир Зеленский давал понять, что готов поставить перед европейцами вопрос о пересмотре ряда позиций этого соглашения.