На Украине заговорили об участии «третьей силы» в крушении «Боинга»

09.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В крушении украинского самолета в Иране может быть задействована «третья сторона».

Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ночь, когда было сделано два залпа ракет с территории Ирана по территории Ирака, собственно, действующий уже утром аэропорт – таким образом подставляться и играть открытыми картами, я думаю, ни одно политическое и военное руководство при памяти себе бы не позволило.

А, вот, что касается спецоперации – над этим стоит думать. Я почему обращаю внимание на возможность изучения данных, связанных со спутниковым слежением, потому что, может, как раз оно даст более полную информацию о произошедшем. Слишком много акторов в этой трагичной ситуации в регионе и вообще все это похоже на сложную шахматную партию, в которой играют много игроков. И те, кто хотел бы разыграть карту Ирана, и те, кто играл против Ирана.

Возможно, трагичное для нас случайно, что борт, оказавшийся жертвой подобного рода возможной спецоперации, был украинским», – заявил Ермолаев.