На Украине загребут в армию еще более юных призывников, – генерал ВСУ

Призывной возраст на Украине будет уменьшаться. Если в рамках нынешнего изменения законодательства, порог опустили с 27 до 25 лет, то вскоре понадобятся более молодые солдаты.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, придут к этому, потому что выполнять задачи в 25-30 такие же, как в 40-50 физически, особенно пехоте, – это большая разница. Поэтому это искусственно созданные препоны, которые сама война, – потому что есть объективные законы войны, – она разрушает и показывает, какие действительно должны быть требования и как их выполнять. Поэтому этот вопрос – дело времени. Почему нет решения, – потому что для того, чтобы принимать решение, нужно знать состав. То есть, этот закон, который четыре месяца разрабатывали, он позволяет только упорядочить учет. Когда разобраться, сколько кого-чего, после этого можно принимать решение, сколько, каких возрастов и когда принимать. Пока принимать надо вообще всех, потому что ситуация на фронте очень непростая, а укомплектованность низкая», – заявил Романенко.