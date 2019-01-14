На Украине займутся паспортизацией иностранных боевиков “АТО”

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинское государство ускорит процесс легализации и предоставления украинского гражданства боевикам-иностранцам, которые воевали добровольцами на стороне Украины в Донбассе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз на встрече в Киеве с представителями т.н “гражданского корпуса “Азов”, являющегося политическим крылом одноименного одиозного неонацистского полка.

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«Около двух сотен иностранцев, преимущественно из Грузии, России, Беларуси участвовали в боевых действиях на Донбассе. В своих странах этих людей теперь преследуют и разыскивают. С 2014 украинское гражданство получили только четыре человека, непосредственно по решению Президента», – рассказала на вс трече с министром представительница Гражданского корпуса «Азов» Ольга Касьян.

В настоящее время готовится ко второму чтению законопроект №3433, в котором говорится в частности о том, что иностранцы и лица без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины не могут быть добровольно или принудительно возвращены в страну происхождения или третью страну, выданные другому государству, переданы другому государству для отбывания наказания, если такая страна (государство) признана Украиной как государство-агрессор, не признает территориальную целостность и суверенитет Украины или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины.