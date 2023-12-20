На Украине заканчиваются ракеты к «Пэтриот». Для спасения Киева США подключают Японию

Олег Кравцов.  
20.12.2023 10:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина, Япония


Япония готовит изменения в правилах экспорта оборонной продукции, что позволит Вашингтону передать киевскому режиму дополнительные ракеты для систем ПВО «Пэтриот».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает газета «Вашингтон пост».

Япония готовит изменения в правилах экспорта оборонной продукции, что позволит Вашингтону передать киевскому режиму...

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«Столкнувшись с опасным дефицитом средств ПВО Украины и непростым выходом из финансового тупика в Конгрессе, Вашингтон все больше полагается на союзников в оказании срочной поддержки вооружением. Теперь помощь может прийти от партнера за пределами Европы.

Ожидается, что Япония на этой неделе официально оформит изменение политики, которое позволит ей экспортировать в Соединенные Штаты несколько десятков ракет , что приведет к обратному пополнению запасов Вашингтона. Это дало бы Вашингтону гибкость в отправке большего количества современных средств противовоздушной обороны на Украину, которая отчаянно нуждается, поскольку Киев готовится к отражению российских авиаударов этой зимой», – говорится в статье.

При этом официальные лица США рассказали газете, что изменение – модификация правил экспорта оборонной продукции — не будет явно упоминать «Пэтриот», но будет соответствовать ключевой просьбе администрации Байдена.

Указывается, что Япония производит ракеты для «Пэтриот» по лицензии.

«Ожидается, что кабинет объявит об изменениях уже в пятницу. «Пэтриоты» не отправятся напрямую в Украину. Скорее, Япония рассматривает возможность отправки Соединенным Штатам десятков ракет, чтобы пополнить свои запасы, предназначенные для Японии и Индо-Тихоокеанского региона», – рассказал источник издания.

Уточняется, что речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-2 и PAC-3, предназначенных для уничтожения некоторых типов баллистических ракет и самолетов.

«Этот шаг был предпринят после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон на прошлой неделе забил тревогу по поводу обороноспособности своей страны. Для защиты Киева осталось лишь «горстка» боеприпасов, и он хочет больше для защиты крупных городов, таких как Одесса, сказал он на частной встрече аналитиков в украинском посольстве, по словам человека, знакомого с встречей», – пишет газета.

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