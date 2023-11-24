На Украине заканчиваются солдаты, а Россия перехватывает инициативу, – американский дипломат

Анатолий Лапин.  
24.11.2023 13:57
  (Мск) , Вашингтон
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Война, Дзен, Россия, США


Украина теряет способность обороняться, у нее заканчиваются солдаты, а уехавшее за границу население призывного возраста не спешит возвращаться в мясорубку.

Об этом заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина теряет способность обороняться, у нее заканчиваются солдаты, а уехавшее за границу население призывного...

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По словам Фримана, инициатива сегодня находится в руках России, которая сформировала еще более крупные и эффективные силы, нежели в начале СВО.

«Зеленский либо заблуждается, либо является марионеткой иностранных сил, которые готовы сражаться до последнего украинца. А реальность такова, что у Украины, по сути, закончились солдаты.

Среднестатистическому украинцу, сражающемуся с русскими, сейчас 43 года. Бывают случаи, когда русские захватывали в плен украинцев, которых призвали в армию, которым за 70…

Там много украинцев призывного возраста, которые находятся за пределами Украины. Конечно, у них нет желания возвращаться в мясорубку.

Русские со своей стороны все больше переходят в наступление, и вы знаете, что на поле боя линия фронта не сильно меняется: на несколько километров туда и сюда.

Импульс явно переходит к российской стороне, которая имеет гораздо более крупные силы, гораздо более эффективные в военном отношении, чем это было в начале войны», – заявил Фриман.

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