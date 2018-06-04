04.06.2018
  2 814 просмотров
ЖКХ, Украина, Финансы

На Украине заканчиваются субсидии для населения


Украинское правительство поднимает тарифы для населения, тогда как чиновники выписывают себе миллионные премии.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил Виктор Бондарь, («Возрождение»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Цинизм власти в отношении украинцев сегодня зашкаливает. Последняя программа сотрудничества с МВФ, Мировым банком, показывает, что власть ради кредитов готова идти на любые уступки и делать все, что требуют внешние кредиторы, лишь бы продержаться у власти еще хотя бы год. Ради кредитов власть готова не только создать антикоррупционный суд, который выпадает из общеконституционой системы судов, но и готова повышать тарифы ради кредитов, продавать землю, убить промышленное производство, покупать промышленную продукцию за рубежом в то время когда украинская экономика и промышленность проседает и находится в реанимации”, – заявил депутат.

Он добавил, что населению в качестве альтернативы высоким тарифам предлагают лишь субсидии, объем которых на этот год превысил 70 миллиардов гривен, но и этой суммы уже не хватает.

“Уже сокращают категории людей, которым эти деньги будут доставаться. При повышении тарифов правительству надо было найти еще 20-40 миллиардов гривен на эти субсидии. Но правительство и «Нефтегаз» выписывает себе 45 миллионов долларов премии за выигранный в Стокгольме процесс. Это 1 миллиард 240 миллионов гривен. Украинской учительнице надо работать почти 400 лет, чтобы получить такую сумму, как они себе каждый выписывают – по миллиону долларов на 46 человек», – сказал Бондарь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть