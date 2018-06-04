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На Украине заканчиваются субсидии для населения
Украинское правительство поднимает тарифы для населения, тогда как чиновники выписывают себе миллионные премии.
Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил Виктор Бондарь, («Возрождение»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Цинизм власти в отношении украинцев сегодня зашкаливает. Последняя программа сотрудничества с МВФ, Мировым банком, показывает, что власть ради кредитов готова идти на любые уступки и делать все, что требуют внешние кредиторы, лишь бы продержаться у власти еще хотя бы год. Ради кредитов власть готова не только создать антикоррупционный суд, который выпадает из общеконституционой системы судов, но и готова повышать тарифы ради кредитов, продавать землю, убить промышленное производство, покупать промышленную продукцию за рубежом в то время когда украинская экономика и промышленность проседает и находится в реанимации”, – заявил депутат.
Он добавил, что населению в качестве альтернативы высоким тарифам предлагают лишь субсидии, объем которых на этот год превысил 70 миллиардов гривен, но и этой суммы уже не хватает.
“Уже сокращают категории людей, которым эти деньги будут доставаться. При повышении тарифов правительству надо было найти еще 20-40 миллиардов гривен на эти субсидии. Но правительство и «Нефтегаз» выписывает себе 45 миллионов долларов премии за выигранный в Стокгольме процесс. Это 1 миллиард 240 миллионов гривен. Украинской учительнице надо работать почти 400 лет, чтобы получить такую сумму, как они себе каждый выписывают – по миллиону долларов на 46 человек», – сказал Бондарь.
Метки: Виктор Бондарь, МВФ, Рост тарифов, субсидии на ЖКХ
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