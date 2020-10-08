На Украине закончились желающие воевать за Крым, – экс-ВСУшник

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

На сегодняшний день в ВСУ не наберётся и роты из бывших крымчан, которые были бы готовы реально идти проливать кровь за Крым, а не «возвращать» его за ноутбуком с дивана.

Об этом в эфире YouTube-канала “Голос правды” заявил бывший старший сержант ВСУ Алексей Грживач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний момент в украинской армии не наберется даже роты тех людей, которые вышли оттуда, крымчан, которые бы захотели воевать с ними, то есть, со своими бывшими сослуживцами.

Вы помните, была известная история о татарском батальоне «Крым»? Слышали, может, батальон «Крым», который «будет освобождать Крым «и так далее? …Но в итоге это было 10-20 маргиналов, которые ни к чему не были способны.

То есть, во всём составе украинской армии не найдется ни одного крымчанина. Скажем так, даже если всех собрать в выделенном таком подразделении, то их не найдется даже и на роту на сегодняшний момент.

Освобождать Крым даже из тех крымчан – некому. Тем более что говорить об украинцах, жителях Киевщины, Донбасса, Западной Украины. Сегодня найти людей, которые готовы, скажем, идти убивать миллион крымчан за их выбор, за их желание, за их ответственность войти в состав Российской Федерации, – на сегодня нет», – сказал Грживач.