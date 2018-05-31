31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине закрыли дело против бойцов бригады ВСУ, дезертировавших в Россию в 2014 году

Военная прокуратура Луцкого гарнизона 25 мая закрыла уголовное производство в отношении 438 бойцов бывшей 51 отдельной механизированной бригады относительно возможного самовольного оставления ими воинской части (по ст. 407 УК Украины), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры.

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«В ходе проведения многочисленных следственных действий факт совершения указанными лицами данного уголовного правонарушения не подтвердился», — говорится в сообщении.

Следствие длилось несколько лет.

«Ряд военнослужащих, учитывая сложную морально-психологическую обстановку после возвращения с фронта, выбывал за пределы воинской части с разрешения непосредственных младших командиров, но без документального оформления отпусков. Ряд бойцов самостоятельно обращались и проходили лечение в учреждениях здравоохранения, о чем сведения в военной части отсутствовали, и впоследствии были признаны не годными к военной службе. Также следствие установило, что некоторых защитников ошибочно подали как таких, что находились в СОЧ (самовольное оставление части)», — заявили в прокуратуре.

Сейчас в рамках отдельного уголовного производства исследуются обстоятельства относительно возможной халатности в действиях командования бывшей 51 ОМБр относительно ведения учета наличия и движения личного состава бригады.

«Именно их действия привели к уголовному преследованию ряда военнослужащих», — подытожили в прокуратуре.

Как сообщалось, военнослужащие 51-й ОМБр в конце июля 2014 года вынужденно, чтобы сохранить свои жизни, вышли из-под обстрелов через границу с Россией, но впоследствии вернулись обратно. Факт дезертирства указанных военнослужащих, то есть военного преступления, предусмотренного статьей 408 Уголовного кодекса Украины, пытались доказать много лет.

1 декабря 2014 года 51-я отдельная механизированная бригада из Владимира-Волынского официально прекратила свое существование.