На Украине закрываются психушки — контуженные АТОшники выходят в народ

20.06.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Первый этап украинской реформы здравоохранения, прошедший под аккомпанемент полезных советов для папуасов от Ульяны Супрун, сменился вторым. Принимая жителей Украины за аборигенов Новой Гвинеи, Супрун учила их чистить зубы, не пить мочу, но при этом есть красную икру и паровые котлетки из кролика.

Надо сказать, что она преуспела. Ибо, тяжело заболев, гражданам Папуа-Новой Украины только и остается, что молиться на божка, слепленного из помета и перьев.

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Казалось бы, новая метла в лице «слуг народа» должна была притормозить деятельность «Доктора Смерть», хотя бы для вида. Как минимум, чтобы перед зрителями «95 квартала», высмеивающего Супрун («хто в нас в чому не знається, той тим i керує»), не стыдно было.

Однако вместо этого Зе-команда запустила и второй этап медреформы. А он, среди прочего «прекрасного», подразумевает ликвидацию большей части психиатрических стационаров. Да, об этом уже все знают, все успели схватиться за головы, а киевские психиатры даже устроили акцию протеста с обращением к международной общественности — медреформа уничтожает психиатрию (да если бы только ее)!

Плюс глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман направил Зеленскому открытое письмо: «Нас ожидают не только смерти психически больных людей на улицах, но и обусловленные хроническим голодом нападения психически больных людей на более благополучных украинских граждан с целью грабежа».

Однако в верхах, как всегда, сослались на отсутствие финансирования. Понимаете? Там даже не заикнулись о возможности увеличения денежного потока из бюджета! А приняли решение — разогнать душевнобольных и все! Еще одно очко в пользу Супрун, излечивающей мертвых припарками.

А ведь к тому все и шло. Если очень хочется что-нибудь уничтожить, но нельзя, то это что-то начинает «случайно» гореть или разрушаться. Само. Но интенсивно. И здесь мне вспомнился недавний пожар в Одесской психиатрической больнице. Последние годы в ней вообще часто случались пожары, но последний, в июне 2019-го, был самым страшным, унесшим жизни пациентов и спасавшей их медсестры.

Тогда, по версии криминалистов, огонь начал распространятся из отделения номер семь. Как оказалось, VIP-отделения, где лечили ветеранов АТО. Вот что мне рассказала после пожара пациентка больницы, проходившая в ней плановый курс лечения от эпилепсии и ставшая невольной свидетельницей трагедии. «В 7-м отделении сделали евроремонт и лежали там ветераны АТО. Потому что в остальных отделениях все ветхое и облезлое. За последние полгода пожар был в 1-м, 5-м и 7-м отделениях. Когда горело 5-е, пламя едва не перекинулось на соседнее 6-е, а там держат зеков — убийц, садистов, маньяков. Их все боятся. Но они под стражей. Они находятся там, пока проводится судебно-медицинская экспертиза о вменяемости».

…Проходит год, и мы узнаем о расформировании на вольные хлеба всего этого милого контингента. Да-да, более шестисот пациентов Одесской психиатрической больницы вот-вот должны выйти в мир, потому что денег на их содержание у государства нет. Аналогичные вести приходят и из других городов Украины (во Львове отделение реабилитации воинов АТО на территории психиатрической больницы выгорело в апреле).

А впрочем, не хочу повторяться — глава Ассоциации психиатров с высоты своей компетенции о «нападении психически нездоровых людей» все ясно президенту написал. Я хочу сделать акцент на VIP -пациентах — военных, вернувшихся из АТО. О привилегированном контингенте. Том контингенте, который я как раз упоминала в своей предыдущей колонке.

А именно: на Украине не проходит и дня без криминальных новостей, фигурантами которых являются АТОшники, почему-то возвращающиеся из АТО с оружием и боеприпасами. То гранату в фонтан бросят, то постреляют на детской площадке, то взорвут РГД-5 на собственном дне рождения «на радость» родственникам и соседям. И учтите, что это еще те, кого украинское здравоохранение считает здоровыми и небуйными, которые без всяких справок по улицам шарились задолго до второго этапа медицинской реформы.

А теперь представьте себе буйных, которые вот-вот выйдут. И, вероятно, поспешат на подмогу своим идейным побратимам-националистам. Ой, ладно, возьмем по-бытовому — на детскую площадку уж точно поспешат… А правда, что в этом месте вы подумали про обезьяну с гранатой? Так и я о том!

Поразительно, что когда-то команде Зеленского удавались пусть и не всегда смешные, но социальные шутки, как говорится, на злобу дня. Ведь если бы то же самое творили Янукович или Порошенко, «квартал» и целый сериал «Закрылась дурка» наверняка бы слабал.

Теперь же только и остается, что недоумевать: Вова, ты чего? Ты же свою собственную страну своими же руками уничтожаешь. Не тот мужик из Одесской области, на днях геройски повязанный СБУ за старую фотку на фоне русского флага (стоял под облгосом такой флаг — все, кто шли мимо, фотографировались), а ты!

И будь я порохоботом, членом «Свободы» или еще правосеком каким (чуфырь-чуфырь), то обязательно б вопросила: Вова, ты что — агент Кремля?

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