На Украине заманивают в ряды ВСУ обещаниями «поучаствовать в разграблении Москвы вместе с инопланетянами»

Вадим Москаленко.  
17.05.2024 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Те украинцы, которые не стали уклоняться от службы в армии, якобы в будущем имеют шанс поучаствовать в грабеже российских городов.

Об этом в своем интернет-канале заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Те украинцы, которые не стали уклоняться от службы в армии, якобы в будущем имеют...

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«Вы можете бухать, курить и толстеть, но если вы с автоматом в окопе – вы уже красавчик. Небеса уже облагородили вас в таком виде, в каком вы есть. И если вы хотите дожить до грабежа Москвы, то люди в ВСУ будут приоритетными среди тех, кто будет заниматься ресоциализацией всего, что было награблено на Украине за триста лет, с Москвы – назад», – обещал нацист.

«Так вот, если вы хотите дожить до этого прекрасного времени, нужно позаботиться о здоровье. Нужно, чтобы здоровье позволило дождаться, когда на «Абрамсах» мы заедем в Москву.

И мне плевать, когда это будет. Главное, что будет. Мне безразлично, что нет снарядов, что мы стоим в обороне. Да – инопланетяне нападут, и откроют второй фронт», – добавил Карась.

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