На Украине замороженную сперму погибших ВСУшников пустят в дело

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На Украине разгорелся скандал вокруг «репродуктивного материала» погибших солдат и офицеров ВСУ. Их вдовы опасаются, что вскоре не смогут использовать замороженную сперму для собственного оплодотворения из-за нового закона, принятого Верховной радой – он должен вступить в силу в конце марта и обяжет все криобанки утилизировать хранящееся там семя в случае смерти владельца.

Историю раскрутила медицинская адвокатесса Елена Бабич, поведавшая миру о судьбе вдовы неназванного ВСУшника, которая хотела использовать его заранее криоконсервированный биоматериал. На шум отреагировали в Верховной раде, пообещав решить проблему и внести новые изменения в законодательство.

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«Мы обеспечим принятие всех необходимых законодательных норм, чтобы память о погибших героях жила не только в названиях улиц и памятных табличках, но и в их детях», – обещает бывший бизнесмен от медицины и владелец киевской клиники «Борис», а ныне глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В украинском Минздраве также заверили, что «государство заинтересовано в продолжении рода украинцев». В ведомстве назвали запрет на использование биоматериалов погибших военных «законодательной коллизией, которая будет устранена в кратчайшие сроки».

Вообще, Украина в этом смысле выглядит как показательный экспериментальный полигон, на котором некие безумные ученые стремятся сделать былью любую фантастическую антиутопию.

Криозаморозка спермы военных с ее последующим использованием для ЭКО и «возрождения» генетического кода нации – это же сюжет голливудского фантастического блокбастера со Сталлоне или Шварценнегером в главной роли. Но нет – это украинские будни. Как и невидимая глазу общественности работа «черных трансплантологов», разделывающих погибших военных на запчасти для черного рынка человеческих органов в Европе и Америке.

Кстати, пересадка донорских органов на Украине с недавнего времени тоже обеспечена законом, принятым 16 декабря 2021 года – буквально за пару месяцев до начала СВО, обеспечившей транспатологов сырьем в промышленных масштабах.

По закону N 5831 «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека» письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию больше не требуется заверять нотариально. Как и удостоверять подлинность подписей.

Существенно упрощена процедура изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство своих органов после смерти. Теперь разрешение на извлечение био- или анатомических материалов из тела умершего можно получить у ответственного лица, которое обязуется его похоронить. Например, у главврача больницы или начальника военной части.

Ну и вишенка на торте – право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники.

А чтобы создать этому бизнесу наиболее благоприятный инвестиционный климат, уже после начала СВО – в апреле 2022-го Рада освободила операции по трансплантации органов от уплаты НДС. Результат не заставил себя ждать – уже сегодня по ряду оценок этот бизнес, только в его легальной части оценивается в пару десятков миллионов долларов. Притом, что легализован он совсем недавно и еще не успел развернуться во всю гирь. О масштабах же оборотов нелегальных «докторов Франкенштейнов» можно только строить догадки.

Так что не стоит удивляться. Украина – страна возможностей. В которой мертвый «киборг» может как воскреснуть из криозаморозки, так и в разобранном виде послужить материалом для других – словно биологический конструктор «Лего».

Вот разве что кардинально решить для Украины проблемы с мобилизацией мастера оживления антиутопий не могут – прогресс не поспевает за количеством потерь на поле боя.