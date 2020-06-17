На Украине занервничали: Через 10 лет все смирятся с российским статусом Крыма

17.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Через десять лет как украинцы, так и мировое сообщество перестанет безоговорочно считать Крым Украиной и начнут сомневаться, а была ли «оккупация».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявила экс-депутат Верховной рады Светлана Залищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению Залищук, чтобы этого избежать, нужно постоянно держать Россию «в напряжении», а тему Крыма – на повестке дня.

«У нас остается один-единственный вариант – создание междунардного давления разными способами. Судебное давление, санкции, вообще информационное давление – оно тоже очень важно. Сегодня очень часто выигрыши происходят даже не в судах, а на информационном уровне, понимаете. То, как думают люди, как они формуют свою точку зрения.

И есть огромный риск, что через десять лет, например, точка зрения относительно оккупации Крыма станет дискуссионной. Международные лидеры или украинцы будут думать: «Может это так, а может и не так», «Может нам это нужно, а может и не нужно». Потому очень важно для Украины держать этот нарратив так называемый, эту коммуникационную рамку. И напрягать постоянно, стучать во все международные двери, что мы не забыли, нам это нужно, и разными способами бороться за то, чтобы сохранить возможность восстановить в один момент справедливость», – заявила Залищук.

Отметим, сегодня зачастую на Западе Крым указывается как спорная территория, что вызывает протесты украинской стороны. Например, формулировка «спорная территория», использованная американской газетой The New York Times в отношении Крыма, вызвала негодование в МИД Украины, где потребовали называть полуостров «оккупированным».