17.06.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

На Украине занервничали: Через 10 лет все смирятся с российским статусом Крыма


Через десять лет как украинцы, так и мировое сообщество перестанет безоговорочно считать Крым Украиной и начнут сомневаться, а была ли «оккупация».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявила экс-депутат Верховной рады Светлана Залищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению Залищук, чтобы этого избежать, нужно постоянно держать Россию «в напряжении», а тему Крыма – на повестке дня.

«У нас остается один-единственный вариант – создание междунардного давления разными способами. Судебное давление, санкции, вообще информационное давление – оно тоже очень важно. Сегодня очень часто выигрыши происходят даже не в судах, а на информационном уровне, понимаете. То, как думают люди, как они формуют свою точку зрения.

И есть огромный риск, что через десять лет, например, точка зрения относительно оккупации Крыма станет дискуссионной. Международные лидеры или украинцы будут думать: «Может это так, а может и не так», «Может нам это нужно, а может и не нужно». Потому очень важно для Украины держать этот нарратив так называемый, эту коммуникационную рамку. И напрягать постоянно, стучать во все международные двери, что мы не забыли, нам это нужно, и разными способами бороться за то, чтобы сохранить возможность восстановить в один момент справедливость», – заявила Залищук.

Отметим, сегодня зачастую на Западе Крым указывается как спорная территория, что вызывает протесты украинской стороны. Например, формулировка «спорная территория», использованная американской газетой  The New York Times в отношении Крыма, вызвала негодование в МИД Украины, где потребовали называть полуостров «оккупированным».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть