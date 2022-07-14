На Украине заочно осудили активиста, сбросившего на Харьковщине тризуб со здания сельсовета

14.07.2022  10:07 (Мск), Харьков
Никита Еременко.  
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Дзен, Местная власть, Общество, Политика, Происшествия, Пропаганда, Россия, Спецслужбы, Украина, Харьков
Новости Украины

На Украине заочно вынесли подозрение молодежному активисту, возглавляющему пророссийскую организацию. Подозрение вынесли по факту публичного надругательства над малым государственным гербом Украины.

Об этом сообщает сайт подконтрольной Киеву прокуратуры Харьковской области.

На Украине заочно вынесли подозрение молодежному активисту, возглавляющему пророссийскую организацию. Подозрение вынесли по факту...

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«.. заочно уведомлено о подозрении 18-летнему молодому человеку по факту публичного надругательства над малым Государственным Гербом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины)», – говорится в сообщении.

В конце июня 2022 возле дома культуры в с. Петропавловка Купянского района подозреваемый, возглавляющий пророссийскую молодежную организацию, с другими лицами разбил малый Государственный Герб Украины.

Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания сельсовета и стали бить молотком по украинскому гербу.

После этого подозреваемый «с особым цинизмом бросал части герба на землю, хвастая своими действиями на камеру».

Напомним, в настоящее время по признанию Зеленского, 33 % Харьковской области контролируются Россией. Там создана областная военно-гражданская администрация ориентирующаяся на РФ. Оставшаяся часть области контролируется Киевом и на ней идут бои.

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