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На Украине вынесли очередной приговор за подготовку и проведение референдума 16 марта 2014 года в Крыму, на котором 97% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России. В этот раз украинские следователи собрали неопровержимые доказательства участия в плебисците генерального директора «Крымтеплицы» Александра Васильева, которого суд приговорил к 12 годам лишения свободы заочно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Васильеву вменялось то, что вместе с коллегами по сессионному залу в 2014 году он проголосовал за принятие постановлений: о проведении Всекрымского референдума и о Декларации о независимости АР Крым и Севастополя.

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Референдум в трактовке украинских прокуроров проводился только для создания картинки «свободного волеизъявления крымчан», а все постановления Верховного совета АРК по его проведению и признанию результатов в Киеве трактуют как незаконные.

Тогда как постановление Верховной Рады Украины, которым полномочия парламентариев Крыма были прекращены, сомнений в законности на Украине не вызывает, хоть такой процедуры лишения мандата для крымского парламента украинским законом не было предусмотрено.

Отметим, что гендиректор «Крымтеплицы» в 2015 году сложил депутатские полномочия и не стал избираться в новый состав парламента Крыма.

В скором времени украинский суд вынесет вердикт в отношении еще одного депутата Юрия Гемпеля, для которого украинская прокуратура требует 15 лет заключения. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель получил уголовное дело на Украине как «рупор Кремля» и Русского мира. Действия парламентария попадают под три статьи УК Украины.