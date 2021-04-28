На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы основателя республики Подкарпатская Русь

27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине заочно осудили на 12 лет тюрьмы премьер-министра самопровозглашенной «республики Подкарпатская Русь» Петра Гецко за «угрозу конституционному строю и территориальной целостности страны».

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявил глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правоохранители установили, что злоумышленник неоднократно удостоверял российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства нашего государства. Он предлагал незаконное восстановление не предусмотренной конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы – «Республика Подкарпатская Русь», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Пётр Гецко в 2014 году обратился к президенту РФ с просьбой провести миротворческую операцию для «…восстановления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь» и признать её государственность. После этого среди обнародованной переписки экс-помощника президента РФ Владислава Суркова якобы был найден план по обеспечению федерального статуса Закарпатья, идентичный тому, который следователи СБУ изъяли во время обысков, связанных с «сепаратистскими движениями» в области.

«Задокументировано, что летом 2014 года, находясь в РФ, злоумышленник разработал ряд документов, в которых изложил шаги по подготовке почвы для силового захвата власти на Закарпатье. Согласно изъятым в ходе обысков «документами» злоумышленник разработал схему запугивания представителей власти, захват административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде, Хусте. Также он планировал создание «Временного правительства», блокирование четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов, захват аэропорта.

Досудебным следствием установлено, что злоумышленник тайно хотел лишить властных полномочий органы государственной власти и местного самоуправления через вооруженное отстранение от исполнения полномочий.

В рамках уголовного производства, установлен ряд сообщников, которые планировали реализовывать силовой сценарий. В частности, самопровозглашенные руководители силовых структур», лица, причастные к вербовке наших соотечественников. После тщательной проверки, причастные были привлечены к уголовной ответственности», – добавили в пресс-службе.

В СБУ подчеркнули, что Пётр Гецко «объявлен в межгосударственный розыск», а украинский суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.