На Украине Запад устроил раскол Церкви, в Армении – нашествие сект

22.01.2022  01:41 (Мск), Ереван,
Михаил Рябов.  
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Армения, Религия, США, Украина, Церковь
Новости Украины

Турецкий президент Реджеп Эрдоган не мог не участвовать в курируемом США процессе легализации раскольнической «Православной церкви Украины».

Об этом заявил протоирей Александр, настоятель храма Воскресения Христа в Ереване, относящегося к Грузинской Православной Церкви.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган не мог не участвовать в курируемом США процессе легализации раскольнической...

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 «Не без участия Эрдогана», – сказал священник в интервью изданию «Голос Армении», комментируя признание раскольников ПЦУ стамбульским Патриархом Варфоломеем.

Отец Александр подчеркнул, что Грузинская Церковь украинских «автокефалов» не признает.

Если на Украине Запад атакует Православие поддержкой раскольников-националистов, в Армении деструктивные процессы реализуются при помощи экспансии западных псевдо-христианских сект.

«Очень тут запущено», – признает отец Александр.

По его словам, наиболее активны в Армении секты мормонов, баптистов, пятидесятников – их сеть насчитывает уже около 300 тысяч приверженцев, что явно не лучшим образом повлияло и на итоги 44-дневной войны, которая обернулась потерей значительной части Карабаха.

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