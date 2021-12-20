На Украине заподозрили вероломную «зраду» со стороны НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент РФ на переговорах с президентом США чётко очертил красные линии по Украине, против которых американцы даже не стали возражать.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил один из организаторов митинга «За единую Украину» в 2014 году Энрике Менендес, впоследствии бежавший из ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Даже Йенс Столтеберг, который известен своими довольно жёсткими ястребиными заявлениями, что сказал? Он сказал, что мы не пойдём на компромиссы касательно безопасности, но он не сказал, что мы не пойдём на компромиссы касательно членства. Ведь нас как украинцев интересует что? Безопасность, а нам продают членство в НАТО, но это же не гарантирует безопасность. Наоборот, учитывая позицию России, которая стала общедоступной, публичной, они её озвучили – это значит, что для них это чёткая красная линия. Я думаю, что Путин никогда бы не озвучил позицию России публично, если бы знал, что американцы опять же публично ему ответят бескомпромиссно: «нет». Потому что для него бы это был дипломатический позор. Это означает, что они о чём-то договорились», – сокрушался Менендес.