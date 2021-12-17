На Украине запрет вредных для экологии пластиковых пакетов обернулся полной профанацией

Новости Украины

Прошла уже неделя с тех пор как украинским торговым сетям запретили бесплатно выдавать своим покупателям тонкие пластиковые пакеты, в которые обычно фасуют овощи, фрукты или молочку.

Теперь всем желающим отовариться в супермаркете придется заплатить за использованный пакет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Правительство до сих пор не утвердило минимальную стоимость такой упаковки, поэтому магазины устанавливают цены самостоятельно. Сейчас один такой пакет в разных торговых сетях стоит от десяти копеек. На рынке большинство продавцов до сих пор раздает вредную пластиковую упаковку бесплатно. О новом законе там мало кто слышал.

Подобный запрет установлен не зря – если один европеец использует в год менее сотни подобных пакетов, то украинцу в год требуется как минимум пятьсот. В Европе уже ввели разного рода запреты и штрафы, основная цель которых – уменьшить наносимый экологии вред. Украина в очередной раз решила скопировать европейский опыт.

Многие покупатели оценивают подобную инициативу критично. «Я могу себе позволить покупать пакеты для своих покупок, эти копейки для меня погоды не сделают», – отметила посетительница одного из крупных киевских супермаркетов. Другие считают, что на общем фоне постоянного подорожания продуктов эти расходы вообще незаметны. «Если бы запретить пластик вообще, эффект был бы, а сейчас – почти и нет», – заявил еще один покупатель.

Подобного мнения придерживаются и эксперты. Так, Сергей Волков, специалист по управлению отходами, считает, что пакеты на самом деле были платными всегда. Их стоимость была заложена в общую цену продукции. «Бесплатных товаров нет», – подчеркивает он. Да и эффективность самой инициативы вызывает сомнения. Нельзя считать, что отказ от тонких пластиковых пакетов спасет экологию, при том, что в стране до сих пор нет работающего механизма переработки мусора. Значительная его часть – около 90% – просто попадает на свалку.

Не воспринимают подобную меру серьезно и сами супермаркеты. Так, вместо пластиковых пакетов они предлагают покупателям авоськи из того же материала. При этом требования законодательства о запрете пластиковых пакетов формально выполняются. С такой профанацией столкнулся и сам инициатор закона об ограничении использования пластиковых пакетов, член правления Офиса эффективного регулирования Алексей Оржель.

«Альтернативы, предлагаемые магазинами, должны быть безвредными для экологии. Нельзя брать тот же пластиковый пакет, придавать ему другую форму и затем продавать его или раздавать покупателям бесплатно», – заявил он.

Очевидно, Украине будет сложно перенять европейскую практику в области защиты окружающей среды. Что тому виной – несовершенное законодательство или «креативность» торговцев, сказать сложно.