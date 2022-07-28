На Украине запретили коллекторам взимать долги с военных и членов их семей

28.07.2022  09:15 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, деньги, Дзен, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который запрещает коллекторам взыскивать долги с украинских военных и членов их семей.

Об этом сообщила нардеп от «Слуги народа» Елена Шуляк в соцсети.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который запрещает коллекторам взыскивать долги с украинских...

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«Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №7414. Теперь во время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены, кредитодателям и коллекторским компаниям запрещено взимать долги по потребительскому кредитованию», – сообщила Шуляк.

По ее словам, нельзя будет больше беспокоить военнослужащих ВСУ и отправлять текстовые, голосовые и другие сообщения. Запрет будет относиться и к членам их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей, имущественных поручителей и третьих лиц.

«Это позволит бойцам спокойно выполнять свои задачи по защите Украины и каждого из нас», – резюмировала депутат от партии Зеленского.

В частности, в законе речь идет о:

– военнослужащих ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов спецназначения, Государственной спецслужбы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины, и -военнослужащих указанных выше военных формирований и правоохранительных органов – граждан Украины, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины;
-военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью;
-военнообязанных и резервистов;
-членов добровольческих формирований территориальных общин.

«Заемщик, принадлежащий к одной из указанных категорий и желающий прекратить взаимодействие с кредитором (коллектором), должен сообщить о своей принадлежности к одной из этих категорий», – добавила Шуляк.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять внесение изменений в закон «О потребительском кредитовании», которые делают невозможным взаимодействие коллекторов с военнослужащими и их семьями во время действия военного положения.

8 июля Рада поддержала в первом чтении законопроект, который защитит участников боевых действий от коллекторов.

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