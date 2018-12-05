На Украине запретили Мальвину, Золушку и Буратино

05.12.2018, Киев, Максим Карпенко

В украинском Житомире руководству детсадов запретили устраивать утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Под запрет попали также сказочные персонажи Мальвина, Золушка и Буратино. Об этом в своем блоге заявил местный журналист и политик Сергей Форест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, запрет введен негласно, но его уже принялись исполнять в районных управлениях образования.

«Как стало известно, на последней планёрке на прошлой неделе в Управлении образования города Житомира с директорами садиков поступила рекомендация убрать из программы Новогодних праздников всеми любимых героев добрых детских сказок Деда Мороза, Снегурочку, Буратино, Мальвину, Принца и Золушку, видимо связи с декоммунизацией или усмотрели связь этих произведений с Россией?», – написал Форест в своем блоге.

Ранее в детские сады Харьковской области поступил приказ областного департамента образования, где воспитателям и заведующим рекомендуется воздержаться от приглашения Деда Мороза и Снегурочки на новогодние утренники, а также провести их на украинском языке.