15.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине запретили пальмовое масло

Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

За принятие соответствующего законопроекта № 3871 в первом чтении со второй попытки проголосовали 233 народных депутата, сообщает сайт ВРУ.

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Целью законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, является «прямой запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов и установления административной ответственности за совершенное правонарушение».

В частности, предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусмотрев административную ответственность за производство, введение в оборот или реализацию пищевых продуктов с содержанием пальмового масла.

Наказание за такое правонарушение предусмотрено в виде штрафа для должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, граждан — владельцев предприятий или уполномоченных ими лиц в размере от двадцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, — влекут за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также предлагается изложить в новой редакции закона «О молоке и молочных продуктах» в части запрета использовать в производстве молока и традиционных молочных продуктов пальмового масла и предусмотреть запрет использования пальмового масла в законе «О безопасности и качестве пищевых продуктов».

При этом Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своих выводах к законопроекту выразило предостережение относительно установления полного запрета на использование пальмового масла в производстве всех без исключения пищевых продуктов, а также установление административной ответственности за производство, введение в оборот или реализацию «пищевых продуктов с содержанием пальмового масла», как предлагается в проекте, поскольку пальмовое масло используется, например, для производства вафель и других кондитерских товаров, а также на нем готовятся некоторые пищевые полуфабрикаты.

При этом профильный парламентский комитет в свою очередь отмечает, что ни в одной стране мира полного запрета на использование пальмового масла нет.

Кроме того, авторы законопроекта, устанавливая запрет на использование пальмового масла, не обосновали свою позицию соответствующими научными исследованиями, что может рассматриваться членами ВТО как мера, направленная на ограничение международной торговли. Как следствие, на Украину могут быть наложены штрафные санкции в случае обжалования ее действия в рамках механизма урегулирования споров между членами ВТО.