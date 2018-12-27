На Украине запретили ввозить из России даже крахмал и глюкозу

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Кабинет министров Украины принял постановление “О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации”, запретив ввоз из России крахмала и глюкозы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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Согласно постановлению, запрет на импорт из России расширен на крахмал кукурузный; глюкозу и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20% масс. % фруктозы в сухом состоянии; глюкозу и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20% масс. %, но менее 50 мас. % фруктозы, кроме инвертного сахара, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

18 декабря Кабинет министров Украины продлил срок эмбарго против товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2019 года, однако, оставил без изменений список запрещенных товаров из РФ.