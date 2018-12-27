На Украине запретили ввозить из России даже крахмал и глюкозу
Кабинет министров Украины принял постановление “О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации”, запретив ввоз из России крахмала и глюкозы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
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Согласно постановлению, запрет на импорт из России расширен на крахмал кукурузный; глюкозу и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20% масс. % фруктозы в сухом состоянии; глюкозу и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20% масс. %, но менее 50 мас. % фруктозы, кроме инвертного сахара, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.
18 декабря Кабинет министров Украины продлил срок эмбарго против товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2019 года, однако, оставил без изменений список запрещенных товаров из РФ.
Метки: запрет импорта, Кабмин Украины, Россия, сироп глюкозы
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