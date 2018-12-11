На Украине запретят тестировать косметику на животных

11.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Министерство здравоохранения Украины намерено запретить испытания косметики на животных, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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МОЗ Украины разработало проект постановления Правительства об утверждении нового технического регламента на косметическую продукцию на основе Регламента ЕС №1223/2009. С помощью документа должны устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами ЕС.

“МЗ Украины также намерен в среднесрочной перспективе запретить испытания косметики на животных и с внедрением нового регламента дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности альтернативные методы тестирования косметической продукции. Такие правила уже несколько лет действуют в странах Европейского Союза”, – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что ЕС также имел переходный период, длиной в четыре года, для внедрения новых требований безопасности косметической продукции.

С внедрением нового технического регламента, компании, которые уже отказались от тестирования своей продукции на животных, смогут представлять свою продукцию на украинском рынке.

“Параллельно с этим, министерство внедрять новые требования к тестированию, предоставляя переходный период для национальных компаний на внедрение новейших методов токсикологических исследований”, – добавили в ведомстве.