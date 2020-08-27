На Украине запущен маховик самоуничтожения

27.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина раздирается внутренними противоречиями, которые приведут страну к печальному исходу. Даже вчерашние побратимы, кричащие «Слава Украине» и исповедующие одни и те же ценности, готовы рвать друг другу глотки и воевать между собой.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, довольно ярко эти противоречия продемонстрировал День независимости Украины, который должен быть объединяющим страну, а по факту показал, насколько она разношерстная.

«Этот праздник, он очень напоминает пир во время чумы, когда люди, собравшиеся за большим праздничным столом, смотрят друг на друга с плохо скрываемой ненавистью, видя в своем собутыльнике и сотрапезнике источника смертельной заразы. Ну и насколько весь этот пир может продлиться долго, мне кажется, вопрос риторический.

Я не вижу какой-то ситуации или мотивации у основных социальных групп украинского общества, чтобы искать пути к какому-то примирению, консенсусу, выработке неких общих смыслов для наполнения существующих институтов. Причем мы видим, что этот запрос на конфликт настолько сильный, что убрали некоего общего врага и тут же в лагере победителей начинаются собственные деления.

И дальше мы смотрим – вчерашние побратимы уже сегодня – смертельные враги. Появляется из ниоткуда какой-то Зеленский и он становится олицетворением зла для очень серьезной части украинского общества. Если завтра Зеленский куда-то исчезнет, появится кто-то еще, и он тоже станет таким же очень быстро и крутанет маятник взаимной неприязни, ненависти, готовности к взаимоуничтожению, крутанет этот маятник на еще один виток, увеличит амплитуду этих колебаний.

Поэтому, резюмируя на основании этих предпраздничных, праздничных и постпраздничных обсуждений я могу сделать однозначный вывод, что ничего хорошего в ближайшем будущем Украину не ждет, что ни о каком единении, гармонизации, примирении и выработки какой-то общей системы ценностей речь не идет.

То есть даже стоя на одинаковых идеологических позициях, эти люди все равно найдут повод, причину, основание для какой-то взаимной ненависти, вражды, конфронтации, для расчеловечивания оппонентов. Естественно, что это накачивание взаимной вражды не может продолжаться долго. Скорее раньше, чем позже, начнет искрить и дальше может произойти нечто такое, по сравнению с чем события 14-го года покажутся рождественским утренником в детском саду», – заявил Белашко.