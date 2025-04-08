На Украине запылали административные здания Зе-режима

Вадим Москаленко.  
08.04.2025 16:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Одесса, Политика, Россия, Сопротивление, Сюжет дня, Украина


Украинские подпольщики продолжают уничтожать инфраструктуру преступного киевского режима.

На этот раз их целью стало здание Водоканала в городе Белгород-Днестровский Одесской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские подпольщики продолжают уничтожать инфраструктуру преступного киевского режима. На этот раз их целью стало...

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«Дозор (D) последовательно наносит удары по инфраструктуре преступной киевской власти. Здания органов власти, места сбора, логистика – все это цели для дозорных», – пишут подпольщики в своём тг-канале.

Под покровом ночи они закинули бутыль с горючей смесь в открытую форточку административного здания.

«Наша цель – ослабление режима, а не нанесение вреда обычным гражданам. И наша работа оправдывает себя», – уточнили партизаны.

Напомним, ранее украинские подпольщики неоднократно поджигали автомобили украинских военных и людоловов из ТЦК.

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