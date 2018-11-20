На Украине засекретили приговор по делу о фейковом убийстве Бабченко

20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Генеральная прокуратура запретила обнародовать приговор бизнесмену Борису Герману, осужденному за организацию несостоявшегося убийства беглого российского пропагандиста Аркадия Бабченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Приговор Герману был вынесен 30 августа, но до сих пор не обнародован в Едином реестре судебных решений. Генпрокуратура утверждает, что это сделано с целью обеспечения безопасности фигурантов уголовного производства.

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“Разъясняем, что статьей 25 закона Украины “Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве” запрещено разглашение сведений о мерах безопасности. Разглашение таких сведений … влечет за собой дисциплинарную ответственность, а в случаях, когда разглашение таких сведений повлекло тяжкие последствия – уголовную ответственность согласно действующему законодательству”, – сказано в ответе ведомства на запрос журналистов киевского издания “Левый берег”.

Кто и когда вынес постановление о применении мер безопасности к фигурантам данного производства, не указано.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что 30 августа Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы за якобы доказанную причастность к организации “убийства” Бабченко.