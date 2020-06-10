На Украине зашкаливают показатели смертности от ВИЧ и туберкулёза – экс-нардеп

10.06.2020, Киев, Игорь Петров

Украина закрыла статистику смертности от разных причин, но несмотря на это известно, что от таких болезней как ВИЧ и туберкулез в стране умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса.

Об этом в эфире канала «НАШ» заявила народный депутат Украины V-VII созывов Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема у нас не только с коронавирусом. Сейчас закрыли, причем официально, статистику смертности по Украине. Если вы зайдете на страницу Минздрава и попытаетесь ее найти, вам выдаст решение Кабмина, по которому сейчас запретили выдавать смертность попричинно. Очень странно, почему от нас это скрывают. Но мне удалось выудить две цифры. У нас за время всего карантина от коронавируса умерло где-то 800 человек.

Конечно, это кошмарная цифра, но более страшные и катастрофические цифры мы имеем в другом направлении. По марту мы потеряли только от туберкулеза 2000 человек, от ВИЧ-инфекции – 1370 человек. То есть, мы только по марту, только по этим двум заболеваниям потеряли почти 2,5 тысячи человек. Когда мы на это обратим внимание?

И когда нам рассказывают про риски здоровья, я хочу сказать: ау, у нас от сердечно-сосудистых заболеваний умирают гораздо больше людей. А мы в это время в связи с коронавирусом плановые операции отменяем. Одних лечим, других – калечим», – возмущена Елена Бондаренко.