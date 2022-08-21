На Украине застрелился высокопоставленный СБУшник

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Новости Украины

В Кировограде (переименован в «Кропивницкий» после переворота 2014 года) обнаружен мертвым начальник областного управления, подполковник СБУ Александр Наконечный. Его тело в квартире с огнестрельным ранением головы нашла супруга. Неофициальная версия – самоубийство из наградного пистолета. Украинские силовики проводят проверку обстоятельств.

Информацию об смерти СБУшника подтвердил депутат местного райсовета Андрей Лаврусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наконечный занимал должность с начала 2021 года. До этого он два года работал в отделе контрразведки и более десяти — в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского главка СБУ.