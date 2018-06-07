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07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Сельское хозяйство, Украина, Экология, Экономика

На Украине – засуха. Аграрии могут потерять половину урожая зерновых


Засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере порядка 50% урожая зерновых, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации «Всеукраинская аграрная рада» (ВАР).

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Согласно результатам проведенного опроса членов ВАР, наиболее пострадали пшеница и ячмень в связи с критически малым количеством осадков на протяжении нескольких месяцев.

«Последний дождь в нашем районе прошел 2-3 недели назад. И то он был очень слабым, промочил почву не более чем на 2-3 см. Это единственный дождь, который был с зимы», — рассказал директор частного агропромышленного предприятия «Людмила» (Хмельницкая область) Николай Гурский.

По его словам, потери его хозяйства по пшенице достигнут до 30%, сои — около 20%.

В то же время директор фермерского хозяйства «Щедрая Усадьба-М» (Хмельницкая область) Александр Бондарь прогнозирует, что, если в ближайшее время не пройдут затяжные дожди, он может потерять около 40% урожая пшеницы и 50% сои.

Директор ООО «Терра» (Днепропетровская область) Александр Дорошенко отметил, что потери урожая на его предприятии также могут достичь 50%.

При этом сельхозпроизводители отмечают, что точные суммы убытков можно будет посчитать ближе к моменту сбора урожая.

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