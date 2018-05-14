Политнавигатор - Новости России и Украины
14.05.2018, Киев, Елена Острякова
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Киев, Крым, Мнение, Строительство, Украина

На Украине заявили, что Крымский мост – еше не мост, но строительство одобрили


Крымский мост на самом деле еще не построен.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Это пока еще не мост. В Керчи, действительно открыли путепровод. Это сооружение над дорогой, по которому могут проехать автомобили и пройти пешеходы. Ничего необычного в этом нет», – сказал Вакаров.

Он выразил удовлетворение тем, что Россия вкладывает значительные деньги в инфраструктуру Крыма.

«Это классно и правильно. Вор понимает, что рано или поздно придется вернуть украденное. Поэтому вы так тщательно считаете, сколько вы потратили на Крым», – сказал Вакаров.

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