14.05.2018, Киев, Елена Острякова

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На Украине заявили, что Крымский мост – еше не мост, но строительство одобрили

Крымский мост на самом деле еще не построен.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Это пока еще не мост. В Керчи, действительно открыли путепровод. Это сооружение над дорогой, по которому могут проехать автомобили и пройти пешеходы. Ничего необычного в этом нет», – сказал Вакаров.

Он выразил удовлетворение тем, что Россия вкладывает значительные деньги в инфраструктуру Крыма.

«Это классно и правильно. Вор понимает, что рано или поздно придется вернуть украденное. Поэтому вы так тщательно считаете, сколько вы потратили на Крым», – сказал Вакаров.