На Украине жалуются на уже шестую по счету тактику ударов по энергетике

Вместе с усовершенствованием своих дронов и ракет Россия постоянно меняет тактику ударов по украинским энергообъектам.

«Они постоянно меняют тактику. На моем счету это уже 6-я тактика РФ, которую она применяет. Две ее основные составляющие: попытка нарушить целостность объединенной энергосистемы по Днепру и второе – это попытка отделить от объединенной энергосистемы периферийные подсистемы электроцентралей», – жалуется в интервью BBC украинский эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Кроме того, отмечается, что Россия изменила инструменты этих атак.

«Теперь она использует для атаки по одному энергообъекту одновременно несколько десятков ударных беспилотников «Шахед» и баллистические ракеты, преимущественно «Искандер-М», которые чрезвычайно трудно сбивать украинской противовоздушной обороне. Более того, эти средства поражения РФ в последние месяцы существенно модернизировали и добавили мощности. К примеру, боевая часть «шахеда» увеличилась вдвое до 90 кг, а баллистика улучшила свою точность и возможность уклоняться от ПВО. Прямое попадание нескольких таких ракет или «шахедов», например, в машинный зал ТЭЦ может привести к фактически полному уничтожению и остановке этого объекта».

Еще в сентябре украинские власти заявили, что к отопительному сезону будет готово около 17,6 ГВт энергомощности. По данным BBC, «российские атаки к середине ноября уже уничтожили почти пятую часть от запланированного».

«У нас есть 12 регионов Украины, которые по состоянию на сегодняшний день имеют дефицит электроэнергии, который соответствует двум очередям стабилизационных отключений для бытовых потребителей и графикам ограничения мощности для промышленности», – говорит Рябцев.

ВВС прогнозирует, что отключения света на Украине продлятся «еще долго», скорее всего, до весны 2026 года.