На Украине ждут массовых жертв среди уклонистов и их защитников

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Скоро украинские ТЦК начнут рассматривать в качестве законных целей для применения оружия всех, кто сопротивляется им при задержании.

Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А тех, кто сопротивляется бусификации, их также будут рассматривать как законную цель. Потому что неподчинение будет рассматриваться как сопротивление, сопротивление – как один из законных случаев применения оружия. Я просто уверен, что будет применяться оружие. Возможно, не на поражение, не для того, чтобы убить человека, а для того, чтобы прострелить ногу, ранить и так далее, таким образом – присмирить. Так что, даже если это будет использоваться травматическое оружие, это все равно применение оружия. Можно сказать, веселые времена настали. Причем одни украинцы против других украинцев. Мы единая страна, у нас министерство единства создается», – горько иронизировал Бондаренко.

«А тем временем еще анонсировано, что медосмотры могут быть круглосуточными для эффективной мобилизации. Но в целом мы же понимаем, простые граждане вряд ли пойдут в ночное время в ТЦК. Это значит, что будут рейды по квартирам. Это значит, что будут просто вламываться, будут искать жертв для того, чтобы тащить их в ТЦК и там проводить соответствующие действия», – подытожил эксперт.