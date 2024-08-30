На Украине ждут массовых жертв среди уклонистов и их защитников

Вадим Москаленко.  
30.08.2024 20:40
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Скоро украинские ТЦК начнут рассматривать в качестве законных целей для применения оружия всех, кто сопротивляется им при задержании.

Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скоро украинские ТЦК начнут рассматривать в качестве законных целей для применения оружия всех, кто...

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«А тех, кто сопротивляется бусификации, их также будут рассматривать как законную цель. Потому что неподчинение будет рассматриваться как сопротивление, сопротивление – как один из законных случаев применения оружия.

Я просто уверен, что будет применяться оружие. Возможно, не на поражение, не для того, чтобы убить человека, а для того, чтобы прострелить ногу, ранить и так далее, таким образом – присмирить. Так что, даже если это будет использоваться травматическое оружие, это все равно применение оружия.

Можно сказать, веселые времена настали. Причем одни украинцы против других украинцев. Мы единая страна, у нас министерство единства создается», – горько иронизировал Бондаренко.

«А тем временем еще анонсировано, что медосмотры могут быть круглосуточными для эффективной мобилизации. Но в целом мы же понимаем, простые граждане вряд ли пойдут в ночное время в ТЦК.

Это значит, что будут рейды по квартирам. Это значит, что будут просто вламываться, будут искать жертв для того, чтобы тащить их в ТЦК и там проводить соответствующие действия», – подытожил эксперт.

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