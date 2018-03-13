13.03.2018, Киев, Елена Острякова

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На Украине ждут новой перемоги в энергетической войне с Россией

Верховная Рада Украины сегодня ввела мораторий на банкротство государственной акционерной компании «Черноморнефтегаз» до 1 января 2019 года. Кроме того, предприятию будут продлены лицензии на пользование недрами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Мы хотим сберечь юридическое право «Черноморнефтегаза» обращаться в международные суды для того, чтобы вернуть и защитить украинские энергетические активы, которые остались в аннексированном Крыму. Это путь к новой победе в энергетической войне, которую мы можем назвать Стокгольм-3», – объяснил необходимость таких решений нардеп Александр Домбровский.

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По его словам, ежегодные потери Украины от утраты «Черноморнефтегаза» составляют 16 млрд грн. Стоимость активов предприятия он оценил в 20 млрд грн.

«Это десятки газовых скважин, нефтяные скважины, возможность добывать нефть и газ на шельфе Черного моря. Это лицензии, плавсредства и многое другое. Речь идет о государственных активах Украины, которые были украдены и аннексированы. Госкомпания «Черноморнефтегаз» платила наибольшие суммы налогов в бюджет. Она на протяжении года давала более 2 млрд. кубометров газа в украинскую кладовую независимости», – сказал Домбровский.