10.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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На Украине Жеглова и Штирлица объявили “ключевым элементом русского мира”

Украинский язык может победить русскую культурную экспансию.

Об этом пишет журнал “Країна”, по мнению которого, на Украине “Путину нужна пятая колонна, которую можно спровоцировать на деструктивные действия”, используя средства культуры.

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“Русский язык – ключевой элемент “русского мира”. В его продвижении помогают и “старые песни о главном”, и Глеб Жеглов, и Штирлиц, и “неуловимые мстители, – полагает издание – “Москва стремится использовать русскую культуру – Чехова, Толстого, Достоевского, Цоя, Высоцкого, – обращает внимание художник Сергей Поярков. – Мол, вы русские книжки читаете, русские песни слушаете, поэтому мы идем к вам защищать русский язык”.

Автор публикации задается вопросом: “Победит ли украинский язык до 2028 года русский культурный неоколониализм в нашем государстве?”

“Может победить, – пишет он, – если будем помнить предупреждение Левко Лукьяненко: “В отношениях с Московщиной нельзя предполагать, что в антиукраинских акциях она остановиться на какой-то промежуточной стадии и даст украинцам передохнуть. Нет, она в состоянии остановиться, только раздавив украинцев. Хищник не может отпустить жертву, в его понятиях отсутствует такой вариант. Остановить его наступление может только сила”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, директор УИНП Владимир Вятрович пришел в ужас от популярности Высоцкого на Украине.

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