На Украине злорадствуют: Атаками на Туапсе и Новороссийск сорвана работа «теневого флота»

Анатолий Лапин.  
25.09.2025 15:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 551
 
Дзен, Диверсии, Нефть, Россия, Сюжет дня, Транспорт, Украина


Последние удары ВСУ по Крыму, а также крупным портовым городам Туапсе и Новороссийску были подготовлены Западом.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние удары ВСУ по Крыму, а также крупным портовым городам Туапсе и Новороссийску были...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это не просто атака, это серьезная операция, которая готовилась однозначно при кураторстве западных партнеров, ибо Украина не в состоянии самостоятельно подобное действие предпринимать

Подобного рода резонансные вещи происходят тогда, когда что-то случается в мире. Какие-то большие международные мероприятия, ну вот как выступление Зеленского на трибуне ООН. В котором, кстати говоря, звучало немало разного рода сентенций, связанных с дронами, с беспилотными системами», – заявил Горбачев.

А сегодня ГУР Минобороны Украины отчиталось о том, что в результате удара по Краснодарскому краю удалось парализовать работу нефтяных терминалов в Туапсе и Новороссийске.

Зеленский с трибуны ООН и в своих выступлениях неоднократно высказывал угрозы в адрес российского «теневого флота», требуя от Запада усилить давление.

До этого западные СМИ сообщали, что Россия якобы использует для «теневого флота» каждый шестой танкер в мире, чтобы транспортировать нефтепродукты.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить