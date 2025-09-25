Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Последние удары ВСУ по Крыму, а также крупным портовым городам Туапсе и Новороссийску были подготовлены Западом.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это не просто атака, это серьезная операция, которая готовилась однозначно при кураторстве западных партнеров, ибо Украина не в состоянии самостоятельно подобное действие предпринимать… Подобного рода резонансные вещи происходят тогда, когда что-то случается в мире. Какие-то большие международные мероприятия, ну вот как выступление Зеленского на трибуне ООН. В котором, кстати говоря, звучало немало разного рода сентенций, связанных с дронами, с беспилотными системами», – заявил Горбачев.

А сегодня ГУР Минобороны Украины отчиталось о том, что в результате удара по Краснодарскому краю удалось парализовать работу нефтяных терминалов в Туапсе и Новороссийске.

Зеленский с трибуны ООН и в своих выступлениях неоднократно высказывал угрозы в адрес российского «теневого флота», требуя от Запада усилить давление.

До этого западные СМИ сообщали, что Россия якобы использует для «теневого флота» каждый шестой танкер в мире, чтобы транспортировать нефтепродукты.