На Украине зреет вооруженный майдан

11.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Протестный потенциал на Украине достиг наивысших показателей за весь период независимости.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По информации эксперта, половина населения страны может выйти на улицы, а четверть из них готова взять в руки оружие.

«Сегодня протестные настроения в Украине, наверное, самые большие за историю независимости страны. Около 40-50% украинцев готовы в той или иной форме протестовать. То есть выходить на митинги, демонстрации, выступать с какими-то забастовками. По разным социологическим компаниям 40-50%. Из них 15-25% готовы с оружием в руках отстаивать свою правду», – сказал эксперт.

Он считает, что проблема в том, что у огромного протестного потенциала нет цели и лидеров.

«Сегодня те люди, которые критически настроены к власти, к тому, что происходит в обществе, у них нет лидеров. Есть старые лидеры, которые тоже токсичны так же, как и власть, в значительной мере, и нет понятного алгоритма, за что мы выходим, который бы объединил всех и показал, куда мы придем. Условно говоря, если сейчас снести власть, а что дальше будет? У всех свежий опыт 2014-го, 2004 года – даже сторонники майданов понимают, что новый Майдан несет урон стране», – заявил Бортник.