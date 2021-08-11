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11.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, майдан, Политика, Украина
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На Украине зреет вооруженный майдан

Новости УкраиныПротестный потенциал на Украине достиг наивысших показателей за весь период независимости. Об этом в...

Протестный потенциал на Украине достиг наивысших показателей за весь период независимости.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации эксперта, половина населения страны может выйти на улицы, а четверть из них готова взять в руки оружие.

«Сегодня протестные настроения в Украине, наверное, самые большие за историю независимости страны. Около 40-50% украинцев готовы в той или иной форме протестовать. То есть выходить на митинги, демонстрации, выступать с какими-то забастовками. По разным социологическим компаниям 40-50%. Из них 15-25% готовы с оружием в руках отстаивать свою правду», – сказал эксперт.

Он считает, что проблема в том, что у огромного протестного потенциала нет цели и лидеров.



«Сегодня те люди, которые критически настроены к власти, к тому, что происходит в обществе, у них нет лидеров. Есть старые лидеры, которые тоже токсичны так же, как и власть, в значительной мере, и нет понятного алгоритма, за что мы выходим, который бы объединил всех и показал, куда мы придем. Условно говоря, если сейчас снести власть, а что дальше будет? У всех свежий опыт 2014-го, 2004 года – даже сторонники майданов понимают, что новый Майдан несет урон стране», – заявил Бортник.

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