На украинские грабли: «Белавиа» демонстративно игнорирует русский при полётах в Москву

27.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Государственная белорусская авиакомпания, совершающая рейсы в Москву, демонстративно осуществляет все объявления в самолётах на белорусской мове и английском языке, игнорируя русский.

На это в эфире интернет-канала «PolitWera» обратил внимание полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трухан полагает, что «Белавиа», которая летает в Москву с белорусским и английским языком», – наглядное свидетельство того, что Минск продолжает политику дерусификации, аналогичную тому, что ранее происходило на Украине и в Молдове.

«Это привет тем, кто рассказывает, что в Белоруссии не будет мягкого национализма и так далее. Потому что, когда вы сами сформировали такой запрос, чтобы устранить русский язык из топонимики, и рассказывать о том, что вы сохраните права русского языка – ага, Украина и Молдавия тоже сохраняют. Будет ровно то же самое, и к этому вы давно готовились, а если бы Запад поддержал Лукашенко, русского языка уже не было бы», – сказал Трухан.

Напомним, ранее Госдума РФ потребовала, чтобы власти Украины прекратили «порочную практику» запретов и гонений в отношении русского языка.