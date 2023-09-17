На украинские грабли: Майя Санду готовит запрет всех партий, оспаривающих курс Молдовы на Запад

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Режим Майи Санду готовит закрепление прозападного курса в Конституции Молдовы запрет всех партий, не разделяющих эту позицию, – как на Украине.

Об этом в эфире программы «Главное» на канале «TVC-21» заявил депутат парламента Республики Молдова, один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский.

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Он убеждён, что у граждан Молдовы должно быть право выбора:

«Граждане Молдовы должны понимать, что у нас не один путь, что мы имеем право выбирать, куда нам двигаться. Но когда нам европейскую интеграцию пытаются всунуть чуть ли не в Конституцию и через это когда-то запретить все партии, которые выступают против? Это нормальное положение вещей, когда одни партии хотят одного, другие другого, а третьи третьего. Это и есть демократия. А нам пытаются навязать жёстко проевропейскую идеологию», – заявил депутат.

По его мнению, власти нечего предъявить в подтверждение правильности курса на евроинтеграцию:

«Ладно бы с помощью хорошей жизни евроинтеграцию навязывали: открывали бы промышленные предприятия, поднимали бы нашу экономику, двигались вперёд. Если бы пропагандировали так, никаких вопросов не было бы. Это хорошо для страны, мы двигались бы вперёд. А так, к сожалению, европейская идеология нам навязывается через разбитую и разрушенную промышленность, через добитое сельское хозяйство, через гей-парады и пропаганду ЛГБТ, которая проходит уже и в школах, и которую мы пытались запретить посредством закона, через уничтожение Православия… Зачем такая Европа нам нужна? Зачем идти туда, где нам плохо становится?».

Нестеровский заявил, что выступает за референдум о политическом курсе страны, и сожалеет, что эту идею отклонил местный Центризбирком.

«Почему – непонятно. Ведь по всем опросам, которые власть нам показывает, большая часть граждан выступает за евроинтеграцию. Так спросите у граждан – пусть они сделают выбор. Один раз пройдёт референдум – это будет выбор всей страны. И по такому пути страна может идти дальше, потому что это решение народа, которое прошло на референдуме. Боятся. Не хотят. Видно, понимают, что не всё так хорошо в стране, как им кажется», – предполагает Александр Нестеровский.