На украинские катера поставят американские ракеты

17.12.2021  11:57 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

На катерах типа «Айленд», переданных Украине США, будет установлено американское вооружение.

Об этом заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На катерах типа «Айленд», переданных Украине США, будет установлено американское вооружение. Об этом заявил...

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По словам командующего, все пять украинизированных «Айлендов» получат автоматические пушки и ракеты разного типа.

«Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах различного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, поэтому в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров», – заявил Неижпапа.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, оснащение катеров американским оружием, хоть и не «сделает погоды» в регионе, но усилит напряженность. Он отмечает, что скорее всего, речь идет об установке на катерах противокорабельных крылатых ракет «Гарпун», дальность полета которых в зависимости от модификации достигает 220 километров.

«В любом случае это повышает военно-политическую напряженность и военно-морскую активность в регионе. Тут речь можно вести не только о качестве этих катеров или оружия, которое размещено на них, а в принципе это пример, когда действует философский закон: количество переходит в качество. Чем больше, тем хуже. В данном случае трудно судить, какие ракеты будут там поставлены», – сказал Горбачев.

«Минимум, что может быть – это «Гарпун», но я не совсем представляю, возможно ли его поставить на такой тоннаж. Все-таки, это маленькие катера, они не предназначены быть платформой, чтобы иметь ракетные комплексы. Максимум, что там возможно – это системы артиллерийского огня или крупнокалиберные пулеметы, автоматические пушки небольшого калибра. Если речь идет о «Гарпунах», то в зависимости от модификации этих ракет, они могут решать задачи в ближней зоне и нанести определенный ущерб», – считает эксперт.

Он также отмечает, что глобальной опасности для российского Черноморского флота украинские катера даже с американскими ракетами не представляют, поскольку «Гарпуны» – это дозвуковое оружие, которое легко фиксируется современными комплексами, поддается контролю за траекторией полета и они могут быть выведены из строя с применением комплексов РЭБ или путем воздействия огневых средств.

«С учетом того, что катера планируют разместить в порту «Южный», они могут представлять угрозу в северо-западной части акватории Черного моря в непосредственной близости к нашим берегам. Но, с учетом того, что этот район имеет определенную специфику плавания, в том числе и по глубинам, и по рельефу прилегающих пространств, в случае возникновения конфликта, они могут, грубо говоря, не отойти далеко от причалов. Если будет соответствующая команда, они вряд ли смогут выйти из базы и занять боевые позиции для пуска ракет», – резюмировал Горбачев.

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