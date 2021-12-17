На украинские катера поставят американские ракеты

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На катерах типа «Айленд», переданных Украине США, будет установлено американское вооружение.

Об этом заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам командующего, все пять украинизированных «Айлендов» получат автоматические пушки и ракеты разного типа.

«Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах различного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, поэтому в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров», – заявил Неижпапа.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, оснащение катеров американским оружием, хоть и не «сделает погоды» в регионе, но усилит напряженность. Он отмечает, что скорее всего, речь идет об установке на катерах противокорабельных крылатых ракет «Гарпун», дальность полета которых в зависимости от модификации достигает 220 километров.

«В любом случае это повышает военно-политическую напряженность и военно-морскую активность в регионе. Тут речь можно вести не только о качестве этих катеров или оружия, которое размещено на них, а в принципе это пример, когда действует философский закон: количество переходит в качество. Чем больше, тем хуже. В данном случае трудно судить, какие ракеты будут там поставлены», – сказал Горбачев.

«Минимум, что может быть – это «Гарпун», но я не совсем представляю, возможно ли его поставить на такой тоннаж. Все-таки, это маленькие катера, они не предназначены быть платформой, чтобы иметь ракетные комплексы. Максимум, что там возможно – это системы артиллерийского огня или крупнокалиберные пулеметы, автоматические пушки небольшого калибра. Если речь идет о «Гарпунах», то в зависимости от модификации этих ракет, они могут решать задачи в ближней зоне и нанести определенный ущерб», – считает эксперт.

Он также отмечает, что глобальной опасности для российского Черноморского флота украинские катера даже с американскими ракетами не представляют, поскольку «Гарпуны» – это дозвуковое оружие, которое легко фиксируется современными комплексами, поддается контролю за траекторией полета и они могут быть выведены из строя с применением комплексов РЭБ или путем воздействия огневых средств.

«С учетом того, что катера планируют разместить в порту «Южный», они могут представлять угрозу в северо-западной части акватории Черного моря в непосредственной близости к нашим берегам. Но, с учетом того, что этот район имеет определенную специфику плавания, в том числе и по глубинам, и по рельефу прилегающих пространств, в случае возникновения конфликта, они могут, грубо говоря, не отойти далеко от причалов. Если будет соответствующая команда, они вряд ли смогут выйти из базы и занять боевые позиции для пуска ракет», – резюмировал Горбачев.