В Киеве Арку дружбы народов намерены превратить в антирусский пантеон

10.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На месте Арки дружбы народов в Киеве, символизирующую единство украинцев и русских, может появиться пантеон украинских героев.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил директор Института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дробовича, на это потребуется большое количество средств при том, что сегодня Украина не может достроить даже музей «революции достоинства».

«Украинский институт национальной памяти работает над таким проектом уже много лет. У нас есть отдел, который занимается местами памяти, есть ведущий историк, заместитель начальника управления, это Павел Подобед, который интересуется и темой украинской революции, и Первой мировой войны активно. Институтом разработана концепция этого пантеона или мемориала героев, кстати, впервые за все эти годы даже состоялся пару месяцев назад оргкомитет, который утвердил эту концепцию. Единственная проблема, что такие места требуют больших инвестиций.

Как рабочее решение рассматривается идея его создания на той территории, где сейчас находится Арка дружбы народов и, конечно, в этом пантеоне должны быть отражены украинские герои и, возможно, даже в будущем перезахоронены, которые из разных эпох. Эта концепция есть, но хватит ли ресурсов и воли на то, чтобы ее воплотить, потому что это непростой проект? Вы знаете, как в Варшаве, в Париже есть соответствующие локации, тут не обойдешься тремя копейками… Музей революции достоинства сколько лет строится, мемориал застопорился, а что про пантеон? Потому его точно, если делать, на него нужно выделять ресурсы и быть готовыми», – заявил Дробович.

Напомним, Арка дружбы народов была открыта в Крещатом парке в 1982-м году к 60-летию образования СССР. Она состоит из трех элементов – непосредственно арки в виде радуги, скульптуры двух рабочих – украинца и русского и сцены из Переяславской рады. На металлическими буквами на украинском и русском языках написано: «В ознаменование воссоединения Украины с Россией».