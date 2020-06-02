На украинских каналах заговорили «в унисон с российской пропагандой»

02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если предыдущие украинские власти могли себе позволить имитировать для Франции и Германии бурную деятельность по выполнению Минских соглашений, то сейчас такой возможности нет.

Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оппозиция нас критикует, но, к сожалению, у нас нет того времени, которое было у предыдущей власти, не выполнять Минские соглашения или имитировать бурную деятельность, показывая Германии или Франции, мол, мы готовимся, мы точно выполним. К сожалению, у нас такого времени нет.

Прошли годы, и уже наши немецкие и французские партнёры тоже говорят: окей, а где закон об амнистии, а где те все законы, которые вы обещали наработать? Да, они лежат, что-то в первом чтении проголосовано, что-то ещё ждёт своего часа. Итак у нас закончилось время, когда мы можем даже нашим немецким партнёрам рассказывать о том, что мы вот-вот и выполним Минские соглашения», – заявила Верещук.

«То есть, вы обвиняете предыдущую власть в невыполнении Минских соглашений? Это звучит как раз в унисон с российской пропагандой», – насторожился телеведущий.

«Нет, это не обвинение, я просто говорю, констатируя факт. У нас нет времени, чтобы мы опять таки говорили Германии или Франции – я говорю сейчас слова, с которыми к нас обращаются депутаты сегодня в оппозиции, а тогда они были властью, объясняя, для чего были те все попытки в парламенте протянуть, это я цитирую, тот или иной законопроект для Запада. Нам это было нужно, чтобы там создать такую картинку.

У нас нет такой возможности, мы действительно исчерпали лимит, который, я так понимаю, был нам дан, и теперь мы или берёмся и действительно делаем попытку гибко имплементировать, ещё раз надавить, не знаю, сколько хотите ещё форматов называйте, какими бы они не были, но принудить Россию выполнить свою часть Минских соглашений, показывая своё стремление так же их выполнять, мы же никогда не отказывались от Минских соглашений», – сказала депутат.

«Поэтому на сегодня у нас действительно сложная ситуация, и эта сложная ситуация называется среди коллег экспертов-министров «глухим углом». Соглашусь с нашими коллегами, что это глухой угол, из которого точно надо искать выход», – добавила Верещук.