Выборы
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01.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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На украинских выборах насчитали пять миллионов лишних голосов

Выборы на Украине были сфальсифицированы. Если распределить явку, которую дает ЦИК на реальное количество проживающих на Украине граждан, то она достигнет 100%.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам сенатора, украинские статисты «накинули» не менее пяти миллионов «липовых» голосов.

“Оценивать выборы, где гуляет количество самих избирателей, причем не просто гуляет, а плюс-минус пять миллионов – это довольно много. Официальные власти украинские считают, что там без малого 30 миллионов человек. Эксперты, в том числе и наши, говорят, что там, дай Бог, 20 миллионов человек. Вот, между этим разница, плюс/минус пять миллионов. Это же ужас.

При том количестве базовом украинцев, которые есть. То есть огромное количество украинцев даже физически не могли проголосовать при их желании. Если мы сейчас наложим на эти 20 миллионов те физические голоса, которые, якобы, были поданы за эти выборы, получится 100% явка, чего в жизни быть не может. То есть, эти выборы уже сами по себе заранее ставят огромное количество знаков вопроса», – заявил Климов.

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