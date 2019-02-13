13.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Роль и возможные действия комика Владимира Зеленского, ставшего лидером электоральных предпочтений украинцев, неизвестны даже ему самому.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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По его словам, отсутствие управленческого опыта у Зеленского скажется на беспрецедентном давлении на него как извне, так и внутри страны.

«Какова его роль – неведомо никому, включая его самого. На данный момент я не думаю, что он всерьез рассчитывает на победу. Но чем ближе дата выборов, тем выше вероятность того, что это действительно может произойти. Тогда вопросы о месте господина Зеленского на политической карте будет вопросом для него самого, во-первых, а во-вторых, для господина Коломойского, который имеет непосредственное отношение к его избирательной кампании. Какой будет политика этого человека – тайна за семью печатями”, – отметил эксперт.

“Он идет как новое лицо, «кот в мешке», потому что все достали и на этом фоне люди готовы голосовать даже за комика, лишь бы не эти. Можно себе представить, какое на него будет оказываться давление и радикалами, и олигархами, и какое давление будет оказываться на Западе. Я не думаю, что стоит ждать от него действий резких, которые меняли бы нынешнюю ситуацию. Но тут все зависеть будет не только от Зеленского, а и от центра силы на Украине, Вашингтона и от Коломойского», – заявил Бондаренко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что, согласно свежим социологическим данным, комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский становится безоговорочным лидером избирательной компании.